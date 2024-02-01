В Татарстане мужчина напал на полицейских с ножом — возбуждено уголовное дело

В Нижнекамске 1 февраля вооруженный ножом мужчина напал на двоих полицейских. Все случилось на автостоянке УМВД России по Нижнекамскому району примерно в 14.20, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



Мужчина 1999 года рождения нанес полицейским ранения различной степени тяжести, его задержали. Сотрудников полиции госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа следователями возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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Маргарита Головатенко