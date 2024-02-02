Задержан уроженец Ижевска, подозреваемый в грабеже и квартирной краже в Казани

44-летнего уроженца Ижевска задержали по подозрению в грабеже и квартирной краже в Казани. Ранее он был судим, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Мужчина вырвал из рук 42-летнего жителя Авиастроительного района Казани мобильный телефон и сумку с личными вещами — ущерб оценили в 9 тысяч рублей. Задержанного доставили в Казань из Ижевска.



Позже выяснилось, что в тот же день задержанный совершил еще и квартирную кражу. Злоумышленник проник в незапертую квартиру в Авиастроительном районе и украл два мобильных телефона. Подозреваемый признал свою вину.

Возбуждено два уголовных дела: по ст. 161 УК РФ («Грабеж») и ст. 158 УК России («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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Маргарита Головатенко