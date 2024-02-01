Людям понадобились деньги в преддверии праздников: почему объем наличных у россиян за год вырос на 2 трлн

По данным Центробанка, с 2023 по 2024 год объем наличных денег у россиян вырос на 2 трлн рублей. Сейчас в обращении находится 18,43 трлн рублей наличными.

Приоритет крупным купюрам

Приоритет россияне отдают купюрам и монетам крупного номинала. Среди бумажных денег 59% составляют купюры номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей от общего количества банкнот. Причем пятитысячные составляют 38% от общего числа. Всего в обращении находится 80,4 млн единиц бумажных денег.

Удельный вес купюр по сумме и общему количеству. Скриншот realnoevremya.ru сайта Банка России

В общей сумме банкнот купюры номиналом в 5000 рублей составляют уже заметно больше — 86%, или около 15,85 трлн руб. Еще 8% приходится на тысячерублевые купюры, доля остальных варьируется от 1 до 4%.

При этом по количеству удельный вес банкнот по сравнению с монетами кажется незначительным — на них приходится около 10% от общего числа наличных. Но вот сумма купюр несравнимо выше: на них приходится 18,3 трлн, а на монеты — 125 млрд.

Среди монет от их общей суммы картина похожа на купюры: 61% — десятирублевки, 14% — пятирублевки, доля остальных варьируется от 2 до 8%. Но вот по количеству лидируют монеты номиналом в 10 копеек — их 35%. Почти в 2 раза меньше однорублевых монет (14%), на десятирублевые приходится 11%.

Объем наличных начал расти в феврале

Согласно представленным данным, объем наличности у россиян начал расти в феврале 2023 года. На 1 января общая сумма составляла 16,4 триллиона, за месяц она снизилась до 16,2 трлн, но уже к 1 марта выросла до 16,49 трлн рублей. Далее рост продолжился, и уже в августе объем наличных средств превысил отметку в 18 трлн.

Динамика объема наличных средств на руках у россиян. Скриншот realnoevremya.ru сайта Банка России

В сентябре — октябре минувшего года рост объема наличных средств замедлился, а к декабрю и вовсе общая сумма упала почти на 400 млрд рублей. Однако за последний месяц 2023 года россияне сняли со счетов 386 млрд рублей.

— Небольшой прирост в декабре, вероятно, носит сезонный характер. Людям потребовались наличные в преддверии праздников, — поделилась Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».



Удельный вес банкнот и монет. Скриншот realnoevremya.ru сайта Банка России

По мнению эксперта, основная причина роста наличных средств — общий рост денежной массы в экономике. За минувший год средства на депозитах и на руках выросли на 21% и 11% соответственно.

— За год она (денежная масса в экономике) выросла на 19,4%. Средства на депозитах выросли на 21%, а наличка на руках у населения — на 11%. При этом рост наличных рублей в обращении наблюдался преимущественно в первой половине прошлого года, — поделилась Людмила Рокотянская.

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Артем Гафаров