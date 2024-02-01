Новости происшествий

10:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» фургон насмерть сбил пешехода

10:09, 01.02.2024

Сегодня на 81 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к Кирову 28-летний водитель фургона совершил наезд на человека. Пешеход скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не смог выбрать безопасную скорость. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также