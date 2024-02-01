В Татарстане на трассе М-7 «Волга» фургон насмерть сбил пешехода
Сегодня на 81 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к Кирову 28-летний водитель фургона совершил наезд на человека. Пешеход скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не смог выбрать безопасную скорость. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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