Генпрокуратура России признала Russian Election Monitor нежелательной организацией

Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor (REM) нежелательной в России организацией. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев в telegram-канале организации.

— Это решение было нами ожидаемо, Генеральная прокуратура поддержала обращение комиссии. Немецкая НПО Russian Election Monitor (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России «Фондом Генриха Бёлля» и другими недружественными нашей стране организациями, — говорится в публикации.

Пискарев подчеркнул, что REM попал в поле зрения комиссии еще во время прошлых избирательных кампаний, так как дискредитировал российскую электоральную систему. Деструктивная активность организации была отмечена и сегодня.

По словам Пискарева, информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Для этого организация взаимодействует с релокантами, дискредитирующими политику России на международной арене, а также ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Помимо этого, REM принимает участие в антироссийской кампании по распространению фейков об СВО.

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Галия Гарифуллина