2 февраля из Казани в аэропорт будут запущены дополнительные поезда

Дополнительные пригородные поезда будут курсировать между Казанью и аэропортом 2 февраля. Количество электричек увеличат в связи с проведением спектакля в МВЦ «Казань Экспо», рассказала пресс-служба АО «Содружество».

Отбытие поезда №7602 со станции Казань назначено на 18:30, прибытие на станцию Аэропорт — на 18:51. В обратном направлении состав №7603 отправится в 21:42 и окажется в городе в 22:08.

Дополнительную информацию казанцы могут узнать по телефону: +7(937)625-04-33 (круглосуточно).

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Галия Гарифуллина