МИД: отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ не повлияет на наблюдение за выборами в России

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборах президента не повлияет на качество наблюдения. Об этом заявили в МИД России.

Напомним, ранее БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы.

— Предстоящее в России волеизъявление граждан будет максимально транспарентным. По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедет порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом ОБСЕ 1990 года. Они прибудут из почти 100 иностранных государств и различных международных организаций. Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения, — сказано в сообщении министерства.

В начале недели ЦИК зарегистрировала в качестве кандидата в президенты России действующего главу государства Владимира Путина. Он выдвинут в качестве самовыдвиженца. До этого в ЦИК зарегистрировали кандидатуры Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

Напомним, 22 января штаб кандидата в президенты России Владимира Путина доставил в Центризбирком подписи в его поддержку для регистрации на выборах.

Выборы главы государства будут длиться 3 дня. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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