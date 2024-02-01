В Саранске столкнулись два грузовика — есть пострадавший

Два грузовика попали в ДТП в Саранске. Одного из водителей зажало в кабине, сообщают «Известия Мордовии».

30 января в 10.25 сотрудники республиканской аварийно-спасательной службы в Саранске получили информацию об автомобильной аварии на улице Лодыгина.

Согласно предварительным данным, столкнулись два КАМАЗа. Одно из водителей, мужчину 1975 года рождения, зажало в покореженной кабине. Ему оказали помощь медработники скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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Галия Гарифулина