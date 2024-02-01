В Мамадыше построят МФЦ за 139,6 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», в 2024 году в Мамадыше построят многофункциональный центр (МФЦ). На проведение работ планируется направить 139,6 млн рублей.

Учреждение возведут по ул. Азина, 10а. В обязанности подрядчика входит выполнение строительно-монтажных и прочих работ. В том числе исполнителю предстоит построить индивидуальный тепловой пункт, провести отопление, вентиляцию, а также наружное и внутреннее водоснабжение и водоотведение. Помимо этого, он займется установкой и монтажом оборудования, проведением мероприятий по обеспечению доступа инвалидам и благоустройством.

Закончить работы нужно к 1 декабря 2024 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана».

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Галия Гарифуллина