Индекс МосБиржи превысил 3 200 пунктов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российский рынок акций открылся в среду, 31 января, повышением индекса РТС и МосБиржи. Первый поднялся до 1 123,14 пункта, последний — до 3 204 пункта впервые с 15 января, свидетельствуют данные торгов.

Существенных изменений стоимости российских акций пока нет, за исключением ценных бумаг «Банка Санкт-Петербург». Рост составил 2,32%. С утра незначительно выросли в цене активы TCS Group (0,76%), «Лукойла» (+0,64%) и НЛМК (+0,42%).

Подешевели ценные бумаги «Аэрофлота» (-0,3%), «Магнита» (-0,2%) и привилегированные акции «Пермэнергосбыта» (-0,1%).

Накануне рынок российских акций начал повышением индекса РТС и МосБиржи. Последний поднялся на 0,19% до 3 182,73 пункта.

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Айрат Назипов