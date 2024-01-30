На мечети Марджани в Казани сломались строительные леса
На мечети Марджани в Старо-Татарской слободе в Казани сломались строительные леса, сообщает корреспондент «Реального времени».
Поломка произошла из-за большого количества снега, который скопился на самих строительных лесах и на крыше мечети.
На реставрацию мечети Марджани в Казани выделяли чуть более 94 миллионов рублей. Работы планировали завершить до 28 февраля текущего года. Ожидается, что отремонтируют кровлю, фасад и минарет. Строители должны избавиться от трещин и усилить фундамент, а также улучшить шумоизоляцию.
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