QIWI закрыла сделку по продаже российских активов
QIWI plc завершила сделку по продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Фактор Финтех Лимитед. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей.
Новый генеральный директор QIWI Алексей Мащенков сообщил о завершении сложной сделки и выразил надежду на создание акционерной стоимости и обеспечение устойчивого роста бизнеса в будущем.
Напомним, о намерении продать российские активы компания QIWI сообщила ранее в этом месяце. Покупателем выступила фирма, принадлежащая председателю совета директоров QIWI Андрею Протопопову. Сделка проводилась в рамках реструктуризации бизнеса.
Группа сообщала, что после завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует обратно выкупить американские депозитарные акции (ADS) с NASDAQ и Московской биржи.
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