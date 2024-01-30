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QIWI закрыла сделку по продаже российских активов

21:10, 30.01.2024

QIWI plc завершила сделку по продаже своих российских активов гонконгской компании Fusion Фактор Финтех Лимитед. Сумма сделки составила 23,75 миллиарда рублей.

Новый генеральный директор QIWI Алексей Мащенков сообщил о завершении сложной сделки и выразил надежду на создание акционерной стоимости и обеспечение устойчивого роста бизнеса в будущем.

Напомним, о намерении продать российские активы компания QIWI сообщила ранее в этом месяце. Покупателем выступила фирма, принадлежащая председателю совета директоров QIWI Андрею Протопопову. Сделка проводилась в рамках реструктуризации бизнеса.

Группа сообщала, что после завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует обратно выкупить американские депозитарные акции (ADS) с NASDAQ и Московской биржи.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБизнес
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