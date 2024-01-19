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Qiwi проведет buyback до 10% акций с NASDAQ и Мосбиржи после продажи российских активов

22:40, 19.01.2024

после завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует обратно выкупить американские депозитарные акци (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, следует из сообщения группы.

Ограничение выкупа — 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271,297 ADS).

Максимальная цена выкупа на Мосбирже не превысит 581 рублей за одну акцию.

Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах определится на основании цены выкупа в рублях и обменного курса Банка России на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы
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