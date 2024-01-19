Qiwi проведет buyback до 10% акций с NASDAQ и Мосбиржи после продажи российских активов
после завершения сделки по продаже российских активов Qiwi plc планирует обратно выкупить американские депозитарные акци (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, следует из сообщения группы.
Ограничение выкупа — 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271,297 ADS).
Максимальная цена выкупа на Мосбирже не превысит 581 рублей за одну акцию.
Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах определится на основании цены выкупа в рублях и обменного курса Банка России на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым