Александр Шадриков встретился с Максимом Новиковым
Сегодня в Минэкологии Татарстана глава ведомства Александр Шадриков встретился с генеральным директором АО «ТАИФ-НК» Максимом Новиковым.
Напомним, на итоговой коллегии ведомства стороны договорились о взаимодействии в вопросах контроля за состоянием атмосферного воздуха.
На встрече обсудили вопросы приобретения и установки автоматических средств измерения состояния атмосферного воздуха, данные с которых в непрерывном режиме будут поступать в Минэкологии. Их расположат в контрольных точках на границе Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.ПромышленностьНефтехимияОбществоВласть Татарстан
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