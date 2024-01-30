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Промышленность

Александр Шадриков встретился с Максимом Новиковым

18:45, 30.01.2024
Александр Шадриков встретился с Максимом Новиковым
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минэкологии РТ

Сегодня в Минэкологии Татарстана глава ведомства Александр Шадриков встретился с генеральным директором АО «ТАИФ-НК» Максимом Новиковым.

Напомним, на итоговой коллегии ведомства стороны договорились о взаимодействии в вопросах контроля за состоянием атмосферного воздуха.

На встрече обсудили вопросы приобретения и установки автоматических средств измерения состояния атмосферного воздуха, данные с которых в непрерывном режиме будут поступать в Минэкологии. Их расположат в контрольных точках на границе Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла.

ПромышленностьНефтехимияОбществоВласть Татарстан
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