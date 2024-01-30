В Казани установили еще один стационарный пост контроля воздуха

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» установил стационарный экологический пост контроля на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Лаборатория предназначена для круглосуточного непрерывного автоматического контроля состояния атмосферного воздуха в границах СЗЗ предприятия и жилого района Казани.

Стационарный пост, который определяет состояние воздуха по 24 показателям, уже начал свою работу в пилотном режиме. Специалисты завершили пусконаладочные работы, сейчас идет процесс калибровки и настройки оборудования.

Инициатива реализована в рамках соглашения о взаимодействии с Минэкологии РТ, которое будет получать данные о показателях качества воздуха со стационарного поста контроля — пока что через выгрузку автоматически сформированного протокола, а течение года специалисты разработают техническое решение для прямой передачи в адрес ведомства.

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

— В Татарстане ежегодно растет качество оценки состояния атмосферного воздуха. К примеру, в прошлом году было выполнено 4,4 млн изменений — автоматические измерения отбирают пробы каждые 20 секунд, усредняя показатели на 20 минут. Качество воздуха оценивают 17 АСКЗА и 6 передвижных лабораторий. Сеть мониторинга дополняют 9 станций крупнейших предприятий республике, — рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков, отметив, что установленная станция контроля станет десятой и после завершения настройки будет передавать данные в общую систему мониторинга.

предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

Ранее заработала мобильная экологическая лаборатория, которая позволяет оперативно осуществлять производственный экологический контроль качества воздуха в СЗЗ предприятия. За год было проведено более 7 тыс. анализов по контролю атмосферного воздуха, превышений ПДК по контролирующим веществам не выявлено.