На трассе в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Смертельная авария произошла сегодня днем в Елабужском районе Татарстана. На 1002-м километре трассы М-7 столкнулись Mazda и ГАЗ.
По предварительным данным, водитель легковушки наехал на ограждение, после чего неуправляемую машину откинуло на ГАЗ.
В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Mazda. Она скончалась на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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