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На трассе в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

15:59, 30.01.2024
На трассе в Елабужском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Смертельная авария произошла сегодня днем в Елабужском районе Татарстана. На 1002-м километре трассы М-7 столкнулись Mazda и ГАЗ.

По предварительным данным, водитель легковушки наехал на ограждение, после чего неуправляемую машину откинуло на ГАЗ.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Mazda. Она скончалась на месте происшествия. Еще одного пассажира доставили в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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