120 килограммов корма и строительные материалы передали волонтеры в приют бездомных животных

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа оказались в «Добрых руках» — так называется приют для бездомных животных. Здесь они частые гости — по традиции каждую последнюю субботу месяца приезжают к хвостатым друзьям. В этот раз, помимо корма, волонтеры привезли строительные материалы для обшивки вагончиков.

— Хвостики уже знакомы со многими нашими сотрудниками. Даже нашего фотографа Александра узнают и радостно виляют хвостиками на камеру. А вот, например, с Ильей Талановым — он недавно перевелся к нам из Кстово — только-только познакомились, и это была любовь с первого взгляда, — рассказывает куратор направления волонтерства молодежного движения предприятия Ирина Рушинцева.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По ее словам, по приезде в приют волонтеры сразу же взялись за работу. Девушки расчищали от снега входы в будки и утепляли их опилками, а парни закрывали сеткой вольер.

— Именно для этой цели мы инициировали сбор средств и собрали сумму, которая превысила необходимую в 3,5 раза! На собранные средства закупили OSB-панели с доставкой до приюта и 120 кг корма. Спасибо всем неравнодушным, кто принял участие в нашем совместном благом деле! — поблагодарила неравнодушных сотрудников Ирина Рушинцева.

Напомним, ранее сотрудники предприятия поздравили подопечных приюта для бездомных животных «Добрые руки» с наступающим Новым годом. К собакам приехала большая команда волонтеров предприятия, подключились и сотрудники подрядных организаций. На территории приюта провели уборку, сделали будки, чтобы животные не мерзли, и обеспечили их едой.

Лилия Егорова