На территории горнолыжного курорта «Свияжские холмы» вспыхнул пожар

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на курорте «Свияжские холмы» загорелся деревянный дом. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшим на место пожарным удалось предотвратить распространение огня. На данный момент пожар потушен. В результате инцидента никто не пострадал.

Причина пожара выясняется.

Курорт расположен недалеко от деревни Савино в Верхнеуслонском районе республики. На территории находятся рестораны, кафе и больше 100 домов.

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Айрат Назипов