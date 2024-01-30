На территории горнолыжного курорта «Свияжские холмы» вспыхнул пожар
В Татарстане на курорте «Свияжские холмы» загорелся деревянный дом. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Прибывшим на место пожарным удалось предотвратить распространение огня. На данный момент пожар потушен. В результате инцидента никто не пострадал.
Причина пожара выясняется.
Курорт расположен недалеко от деревни Савино в Верхнеуслонском районе республики. На территории находятся рестораны, кафе и больше 100 домов.
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