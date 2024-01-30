Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с вахтовым автобусом в Татарстане

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта 16.mchs.gov.ru

По факту ДТП с вахтовым автобусом, которое произошло сегодня утром в Верхнеуслонском районе Татарстане, возбуждено уголовное дело. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении Правил дорожного движения.

По уточненным данным, в салоне автобуса находились 11 рабочих. После столкновения с грузовиком пострадали несколько человек. Их доставили в медучреждение, сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий.

Авария произошла сегодня утром на 24-м км автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, водитель вахтового автобуса ПАЗ въехал в грузовик Mercedes, который стоял на обочине.

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Айрат Назипов