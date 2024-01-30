СК «Синтез» наградил перспективных юниоров

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru СК «Синтез»

В конце прошлой недели в Казань вернулась сборная Республики Татарстан по водному поло 2007 г. р. Молодые ватерполисты под руководством тренера Артура Хабибуллина успешно выступили на 2 этапе первенства России и завоевали путевку в финал.

Лучшим бомбардиром команды по итогам игр в Москве стал Салим Абдуллин: в его активе 10 мячей. Большую пользу на площадке приносил Булат Гафаров, который отметился как большим количеством результативных передач, так и активностью в обороне.

Самым ценным игрокам юниорской ватерпольной сборной Татарстана вручили подарки от ватерпольной команды мастеров. Молодых ватерполистов от лица клуба поздравил с успешным выступлением генеральный директор Максим Осмоловский.

— Мы с большим интересом следим за вашими результатами, радуемся вашим победам и сопереживаем поражениям, — сказал руководитель СК «Синтез». — Вы — ближайший резерв «КОС-Синтез». В казанской школе водного поло всегда были хорошие победные традиции, сильный тренерский коллектив! Мы желаем вам большой спортивной удачи на решающей стадии соревнований!

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