В павильоне Сбера на ВДНХ прошла жеребьёвка участников турнира «Игры Будущего»

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла жеребьёвка команд, которые примут участие в международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» (6+) в Казани. Сбер — генеральный партнёр соревнования, а также партнёр дисциплины фиджитал-баскетбол. Соревнования по фиджитал-баскетболу пройдут с 21 по 29 февраля 2024 года. На турнир заявлены 16 команд из 14 стран.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбер понимает важность гармоничного взаимодействия физического и цифрового мира, особенно, когда речь идет о молодом поколении, которое и будет формировать наше будущее. Цифровая трансформация дает импульс развитию новых форматов во всех сферах, в том числе и в спорте. Сбер, как высокотехнологичная компания, поддержал это движение, став партнёром дисциплины Фиджитал-баскетбол. Мы приветствуем зарождение новых спортивных дисциплин и ждём от участников красивой и честной игры».

Турнир состоится в два этапа — цифровой и физический. Сначала команды сыграют 2 на 2 в баскетбольном симуляторе. Виртуальный матч закончится, когда одна из команд наберёт 19 очков. Через 5 минут начнётся этап на LED-паркете, где команды также будут играть 2 на 2 с одной баскетбольной корзиной. Игра закончится, как только одна из команд наберёт 39 очков или истечёт время матча (7 минут). Итоговый результат будет рассчитан по сумме очков за цифровой и физический этапы. В случае ничьей предусмотрена серия из штрафных бросков — по три на команду.

Групповой этап пройдёт в формате GSL: у команд будет две попытки, чтобы выйти из группы. Две победы в групповом этапе приведут команду прямо в четвертьфинал, в случае одной победы команда проходит в 1/8. Плей-офф проводится по олимпийской системе.

Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего»:

«Турнир по фиджитал-баскетболу станет одним из самых представительных и международных на Играх Будущего. Баскетбол и сам по себе яркий вид спорта, но мы добавили инновации в его физическую часть. Вместо паркета мы используем LED-панели — интерактивный пол, который подсвечивается, когда на него наступают. Выглядит очень зрелищно».

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Формат турнира подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. На Играх Будущего ожидается свыше 2 000 участников из более чем 100 стран.

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