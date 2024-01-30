В Казани сошел с рельсов трамвай

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на остановке «Агропарк» в направлении улицы Арбузова сошел с рельсов трамвай. Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», инцидент произошел из-за износа пути.

По этой причине временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №5а, 7.

О сроках восстановления движения электротранспорта пока информации нет.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Накануне на пересечении улиц Гвардейской и Аделя Кутуя в Казани столкнулись трамвай и легковушка. Из-за аварии было парализовано движение электротранспорта. Задержка составила чуть больше двух часов.

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Айрат Назипов