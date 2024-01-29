Из-за ДТП на улице Гвардейской в Казани встали трамваи

На пересечении улиц Гвардейской и Аделя Кутуя в Казани столкнулись трамвай и легковушка. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Как объяснили в пресс-службе ведомства, из-за аварии было парализовано движение электротранспорта. Задержка составила чуть больше двух часов. Движение трамваев возобновлено.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

По предварительным данным, авария произошла из-за водителя легковушки.

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Иван Иванов