Резервуары FLAMAX установили на заводе по производству алюминиевой упаковки

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru ООО «ФЛАМАКС»

Предыстория

Группа «Арнест» готовится к запуску завода по производству алюминиевой тары. Его строительство в октябре 2022 года начала американская Ball Corporation в индустриальном парке «Заволжье» в Ульяновске. Общий объем вложений в проект уже превысил 10 млрд рублей, а в самое ближайшее время компания создаст 200 новых рабочих мест.

Проектная мощность предприятия — 1 млрд банок, пригодных для вторичной переработки. Противопожарный запас воды нового завода обеспечат резервуары из высокопрочной стали от компании FLAMAX.

Решение задачи

Специально для группы «Арнест» проектный отдел FLAMAX разработал проект двух емкостей суммарным объемом 1480 куб. м, высотой — 9 м, диаметром — 10,9 м. Резервуары изготовили на собственном производстве в Лаишевском районе Республики Татарстан.

«Из-за тяжелых погодных условий монтажные работы заняли 20 дней, — рассказывает руководитель проекта FLAMAX Раис Ибатуллин. — На объекте работала бригада из четырех монтажников. Снег, морозы, сильный ветер — это неполный список погодных сюрпризов, с которыми нам пришлось столкнуться. В любом случае мы были к ним готовы, так же, как и наши резервуары, технические характеристики которых рассчитаны на высокую снеговую и ветровую нагрузку, характерную для региона».

Компания FLAMAX поможет найти решение для хранения воды в короткие сроки. Проект резервуаров — за 1 день, быстрое изготовление, квалифицированная сборка на объекте.



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