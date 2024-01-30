Нефть марки Brent поднялась выше $82 за баррель после снижения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent поднялась выше $82 за баррель после снижения. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

Накануне цена нефти марки Brent поднялась до $83,96 за баррель, но затем ее стоимость упала. К 18.00 в понедельник, 29 января, она стоила в пределах $81 за баррель.

По состоянию на 8.55 во вторник, котировки поднялись до $82,27 за баррель.

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Иван Иванов