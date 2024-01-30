Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов
Утром во вторник, 30 января, пробки в Казани достигли 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы фиксируют во всех районах города.
Большие трудности испытывают водители на Оренбургском тракте, проспекте Победы, проспекте Универсиады, и на улицах Магистральной, Фучика, Габдуллы Тукая, Аделя Кутуя, Тэцевской, Ленинградской и так далее.
Огромные заторы можно встретить на выезде из Куюков, Высокогорского района и на въезде в Казань со стороны аэропорта. Водителям, которые поднимаются с Мамадышского тракта на проспект Победы, предстоит преодолеть 6-километровую пробку.
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