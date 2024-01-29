В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

Видеокадры осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда выложены в запрещенной в РФ соцсети Facebook*

26 января посол России в Армении Сергей Копыркин и представители посольства России возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. После этого Самвел Ширинян опрокинул их и растоптал ленту в цветах российского флага. Мужчина снял это на видео и опубликовал.

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