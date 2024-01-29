США отказали в выдаче визы главе делегации России Артуру Люкманову для участия в сессии ООН

США отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ главе делегации России Артуру Люкманову. Об этом сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев.

-Я прежде всего хотел бы зачитать выступление главы делегации Российской Федерации на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии, — сказал он.

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