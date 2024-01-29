Члены Конституционного совета Татарстана встретились с Валерием Зорькиным

С визитом в Санкт-Петербурге побывали члены Конституционного совета РТ. На рабочей встрече с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным они обсудили вопросы становления, полномочия и правовой статус новых институтов региональной власти, а также перспективы их развития.



Кроме того, на встрече обсуждалась возможность участия членов совета из Татарстана в мероприятиях Конституционного суда РФ в рамках ежегодного юридического форума.

«Наш Конституционный совет находится еще только в самом начале своего пути. Перед новым органом стоит много амбициозных задач, но главное — заслужить доверие граждан Татарстана», — поделился с Зорькиным председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов.

Участник этой встречи Роман Гафаров в разговоре с журналистом «Реального времени» отметил, что ранее бывал в большом зале заседаний возглавляемого Зорькиным суда в качестве участника, когда направлял на рассмотрение запросы о соответствии главному закону страны отдельных положений Гражданского процессуального кодекса РФ и одного из постановлений Кабмина РТ. В то время Гафаров занимал пост зампреда по административным делам Верховного суда РТ, сейчас работает в Конституционном совете.

Напомним, к началу 2023 года в России были упразднены все региональные конституционные суды. Функции контроля в этой сфере остались на федеральном уровне. Но при этом законодатели предусмотрели возможность создания в субъектах РФ органов внесудебного конституционного контроля в формате советов. И Татарстан стал четвертым регионом страны, где появился свой Конституционный совет.

Ирина Плотникова