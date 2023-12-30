В Татарстане за 10 месяцев этого года продали более 786 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан занял 4-е место по выручке от программы «Пушкинская карта» за 10 месяцев 2023 года. Перед республикой оказались Москва, Санкт-Петербург и Башкирия. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Так, с января по октябрь этого года в РТ продали более 786 тысяч билетов по программе «Пушкинская карта». Это принесло выручку в размере 306,2 млн рублей (22,5% от максимальной суммы).

За октябрь в Татарстане продали около 100 тысяч билетов на сумму 39,1 млн рублей — это на 14,6% больше, чем в предыдущем месяце.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на 1 ноября число участников программы перевалило за 270 тысяч человек — это 76,8% от общего числа. За последний месяц число участников выросло на 2,9%. По числу регистраций республика занимает также 4-е место, а по доле участников — 5-е.

Культурные организации Татарстана за 11 месяцев 2023 года посетили 84,5 млн раз, тогда как в прошлом году аналогичный показатель составлял 73 млн. Музеи посетили 10,8 млн раз. Рост внебюджетных поступлений составил 43%, до 2,5 млрд рублей. Муниципальные учреждения культуры принесли 700 млн рублей.



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Илина Хакимова