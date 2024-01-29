На директора татарстанской фирмы возбудили уголовное дело по подозрению в неуплате налогов
Татарстанские следователи возбудили уголовное дело на 43-летнего директора ООО «Арсенал Элком». Его подозревают в неуплате налогов на 66 млн рублей.
По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год директор предоставлял ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами в налоговые органы.
Преступление было выявлено благодаря совместной работе следователей, оперативных сотрудников и налоговой службы Татарстана.
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