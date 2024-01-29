За 2023 год средний чек снятия наличности в банкоматах вырос на четверть

В прошлом году россияне в среднем снимали 35 тысяч рублей, это на 7 тысяч больше, чем годом ранее. Тогда они снимали 28 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иследование «Русского стандарта».

В этом году спрос на наличность может снизиться в случае уменьшения ключевой ставки и инфляции, считают отраслевые эксперты. Как бы то ни было, при подведении итогов 2024 года будет важно учесть эффект высокой базы.

В прошлом году наличность пользовалась очень большим спросом. Ее объем в обращении граждан России к 1 декабря 2023 года достиг почти 18 триллионов. В 2023 крупные банки ввели комиссию на снятие денег.

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Иван Иванов