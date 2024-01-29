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Судебные приставы Татарстана взыскали более 16 миллионов налоговых платежей

12:04, 29.01.2024

С начала 2023 года судебные приставы-исполнители Татарстана помогли взыскать в региональный бюджет 16,8 млн рублей налоговых платежей. Всего за этот период произведено 143 ареста имущества должников.

В случае неуплаты задолженности судебные приставы могут наложить арест на имущество. Это подразумевает запрет на его распоряжение, а также изъятие или ограничение при необходимости, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

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