Судебные приставы Татарстана взыскали более 16 миллионов налоговых платежей

С начала 2023 года судебные приставы-исполнители Татарстана помогли взыскать в региональный бюджет 16,8 млн рублей налоговых платежей. Всего за этот период произведено 143 ареста имущества должников.

В случае неуплаты задолженности судебные приставы могут наложить арест на имущество. Это подразумевает запрет на его распоряжение, а также изъятие или ограничение при необходимости, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



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