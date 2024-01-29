Фарид Мухаметшин встретится с педагогами Татарстана

30 января 2024 года председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин встретится с руководителями методических объединений учителей истории и обществознания, а также педагогами средних общеобразовательных учреждений. Мероприятие пройдет в рамках подготовки к Парламентскому уроку — 2024 в малом зале республиканского парламента.

Проект «Парламентский урок» проводится в Татарстане ежегодно с 2009 года. В этом году он посвящен теме «Выбираем будущее!», которая включает в себя разъяснение основ избирательной системы России и Татарстана ученикам средних школ.

С 19 февраля по 29 марта 2024 года будут проходить конкурсы творческих и методических работ в рамках «Парламентского урока». Министерство образования и науки Татарстана уже утвердило положение о конкурсах среди детских рисунков, сочинений, видеоклипов и школьных проектов. Итоги конкурсов будут подведены в апреле перед Днем российского парламентаризма. Награждение победителей состоится в здании республиканского парламента.

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