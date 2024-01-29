Казанский «Водоканал» потратит на услуги по сопровождению IT-инфраструктуры 1,7 млн рублей
МУП «Водоканал» Казани выделит 1,7 млн рублей на оказание услуг по сопровождению IT-инфраструктуры. Данные тендера изучило «Реальное время».
Заказчику нужно автоматизировать и сопровождать информационную систему для управления аварийными заявками, сопровождать работы вычислительного кластера, сети хранения и передачи данных, системного программного обеспечения, а также обслуживать системы связи.
Оказывать услуги нужно круглосуточно на протяжении 10 месяцев.
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