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Казанский «Водоканал» потратит на услуги по сопровождению IT-инфраструктуры 1,7 млн рублей

11:40, 29.01.2024

МУП «Водоканал» Казани выделит 1,7 млн рублей на оказание услуг по сопровождению IT-инфраструктуры. Данные тендера изучило «Реальное время».

Заказчику нужно автоматизировать и сопровождать информационную систему для управления аварийными заявками, сопровождать работы вычислительного кластера, сети хранения и передачи данных, системного программного обеспечения, а также обслуживать системы связи.

Оказывать услуги нужно круглосуточно на протяжении 10 месяцев.

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Бизнес Татарстан
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