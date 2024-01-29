Коллегия прокуратуры Татарстана началась с минуты молчания в память о блокаде Ленинграда

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О связи Татарстана и Санкт-Петербурга заявил сегодня новый прокурор республики Альберт Суяргулов. Свою первую коллегию по итогам года он открыл словами о блокаде Ленинграда и вкладе жителей на тот момент ТАССР в помощь осажденному городу, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



«Блокадный город имеет особую связь с Татарстаном. Из Ленинграда в Казань эвакуировали предприятия, детские дома, профучилища и предприятия. Тысячи ленинградских семей, детей-сирот обрели в Татарстане новый дом», — отметил глава надзорного ведомства республики. И добавил — около 100 тысяч воинов из ТАССР защищали Ленинград, около 45 тысяч остались лежать на высотах и болотах на подступах к нему. Эти слова прокурора цитирует пресс-служба главы Республики Татарстан. Отметим, коллегия проходила в закрытом режиме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом в самом осажденном городе выходила газета «На страже Родины» на татарском языке, а немцы даже сбрасывали листовки с предложением сдаться, написанные яналифом, сообщил Суяргулов, уроженец Санкт-Петербурга. И напомнил страшные цифры — 872 дня блокады, 1 млн 92 тысячи погибших мирных жителей от артобстрелов, авианалетов и голода.

В память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда Суяргулов объявил минуту молчания. После чего коллегия по итогам года продолжилась.

В эти выходные делегация прокуратуры Татарстана побывала в Санкт-Петербурге для участия в мероприятиях в честь 80-й годовщины снятия блокады.



Ирина Плотникова