Оманская компания купила долю в корпорации Polymetal

Инвестиционная компания из Омана, Mercury Investments International LLC, купила 23,9% горнодобывающей компании Polymetal International PLC. Сумма сделки не раскрывается.



Polymetal International PLC получила уведомление о том, что сделка по продаже 113,2 миллиона акций, составляющих 23,9% уставного капитала, завершилась. Покупателем выступил консорциум инвесторов из Омана через компанию Maaden International Investment LLC, которая является дочерней структурой Mercury Investments International LLC. Продавец — компания Powerboom Investments, которая аффилирована с ICT Holding.



Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal, заявил, что компания приветствует новых акционеров. Он также отметил, что корпорация рассчитывает на дальнейшее сотрудничество, учитывая поддержку Mercury Investments новой стратегии Polymetal. Согласно этой стратегии, будут проданы российские активы, а производство будет развиваться в Казахстане и центральноазиатском регионе.



После сделки ICT Holding перестал быть акционером Polymetal и вышел из Совета директоров корпорации. Константин Янаков, который представлял ICT Holding в этом органе, также покинул его. Новый кандидат в Совет директоров будет выдвинут покупателем в ближайшее время.

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