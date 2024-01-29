С начала года судебные приставы Татарстана взыскали почти 17 млн рублей по налоговым платежам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала года судебные приставы в Татарстане взыскали почти 17 млн рублей по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.

В ведомстве уточнили, что за это время приставы произвели 143 ареста имущества по производствам о взыскании налоговых платежей.

Как напомнили в ГУФССП, судебный пристав-исполнитель имеет право наложить арест на имущество должника в случае неуплаты последних налогов. Должнику запрещается распоряжаться имуществом, его могут ограничить в правах на использование имущества или вовсе изъять его.

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