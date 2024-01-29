«Казанское авиапредприятие» Закаржаева получило новый Ми-8МТВ-1 от КВЗ

15 новых вертолетов Ми-8МТВ-1, собранных на Казанском вертолетном заводе по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), отправлены российским авиакомпаниям. Большинство из них будет использоваться в Сибири, на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера. Всего договорные обязательства предполагают поставку 86 вертолетов семейства Ми-8 в интересах разных авиакомпаний, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Один Ми-8МТВ-1 из этой серии поступил в распоряжение авиакомпании «Казанское авиапредприятие». Он будет задействован в чартерных пассажирских перевозках, экскурсионных полетах, а также разных видах авиационных работ, уточняется в сообщении пресс-службы Ростеха. Также по одной машине получили три авиакомпании — «Красавиа»(шестой вертолет, переданный красноярскому эксплуатанту в рамках сотрудничества с ГТЛК), «Камчатское авиационное предприятие» (третий вертолет производства КВЗ, полученный в лизинг у ГТЛК) и«ЧукотАВИА».

Несколько винтокрылых машин Ми-8МТВ-1 получила «Геликс Аэро», созданная в 2022 году для обслуживания предприятий нефтегазового комплекса и поисково-спасательного обеспечения. Пополнился парк вертолетов и тверской авиакомпании «Конверс Авиа», которая также выполняет авиационные работы в интересах крупнейших нефтегазодобывающих предприятий на территории Западной и Восточной Сибири, а также в Хабаровском крае. Это уже восьмой вертолет, полученный «Конверс Авиа» по лизинговым программам ГТЛК.

Вертолеты Ми-8МТВ-1, поставленные по контракту с ГТЛК, оснащены дополнительными подвесными топливными баками для увеличения дальности полетов. В салонах установлено 22 сиденья. Выполнена доработка под установку бортовой стрелы со спасательной лебедкой грузоподъемностью 300 кг. Кроме того, в салоне каждого вертолета Ми-8МТВ-1 предусмотрены места под установку медицинских модулей на случай необходимости оказания срочной медицинской помощи.

«Для труднодоступных территорий вертолеты порой — единственное средство для срочной доставки больных или пострадавших в медучреждение. Поэтому в салоне каждого вертолета Ми-8МТВ-1 предусмотрены места под установку медицинских модулей. Всего в рамках контракта с ГТЛК будут поставлены 86 вертолетов типа Ми-8», — приводится цитата исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.



