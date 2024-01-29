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Пробки в Казани достигли 9 баллов

08:56, 29.01.2024
Пробки в Казани достигли 9 баллов
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Утром в понедельник, 29 января, на дорогах Казани образовались серьезные пробки. Ближе к 9.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самые длинные заторы на Мамадышском тракте и улице Мира. В обоих случаях длина затора превышает 6 километров.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Сильные пробки фиксируют в Авиастроительном и Приволжском районах города и в центре Казани. Водители теряют время на улице Технической и на Оренбургском тракте.

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Авто Татарстан
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