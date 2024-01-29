Рамиль Муллин представил нового начальника Управления культуры исполкома Нижнекамского района Татарстана
Новым начальником Управления культуры исполкома Нижнекамского района Татарстана назначена Гульназ Арсланова. Ее на утреннем совещании представил глава района Рамиль Муллин.
— Гульназ Рамзилевну мы знаем как человека инициативного. Надеемся, что в отрасли культуры, которая требует реновации и более детального осмысления, с вашим приходом мы сможет реализовать те планы, о которых мы с вами говорили. Хочется пожелать вам успехов, — сказал он.
Гульназ Арсланова начала работу библиотекарем в Нацбиблиотеке в 2004 году. Через шесть лет перешла на работу в Централизованную библиотечную систему Нижнекамска, где она доросла до руководителя.
В декабре в Нижнекамске покинула свою должность начальник управления культуры города Инга Багавиева. Она проработала на своей должности три месяца.
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