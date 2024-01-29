Рамиль Муллин представил нового начальника Управления культуры исполкома Нижнекамского района Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео VK/Нижнекамск. Прямые трансляции

Новым начальником Управления культуры исполкома Нижнекамского района Татарстана назначена Гульназ Арсланова. Ее на утреннем совещании представил глава района Рамиль Муллин.

— Гульназ Рамзилевну мы знаем как человека инициативного. Надеемся, что в отрасли культуры, которая требует реновации и более детального осмысления, с вашим приходом мы сможет реализовать те планы, о которых мы с вами говорили. Хочется пожелать вам успехов, — сказал он.

Гульназ Арсланова начала работу библиотекарем в Нацбиблиотеке в 2004 году. Через шесть лет перешла на работу в Централизованную библиотечную систему Нижнекамска, где она доросла до руководителя.

В декабре в Нижнекамске покинула свою должность начальник управления культуры города Инга Багавиева. Она проработала на своей должности три месяца.

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