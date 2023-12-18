Начальник управления культуры Нижнекамска ушла с должности после трех месяцев работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске покинула свою должность начальник управления культуры города Инга Багавиева. Об этом информирует Chelny-biz.ru

Багавиева работала на этой должности три месяца. Она ушла с поста по собственному желанию. До назначения руководитель была заместителем начальника управления.

В качестве начальника управления культуры Нижнекамска Ингу Багавиеву представили 25 сентября. Как говорил мэр города Рамиль Муллина, она имеет огромный опыт работы — от начальника организационно-кадрового отдела совета до руководителя дошкольного управления. В ее задачу входило возвращение Нижнекамску титула культурной столицы Поволжья.

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Айрат Назипов