Исследование: за год в России выросло количество посетителей компьютерных клубов

В 2023 году ежемесячная аудитория компьютерных клубов в России насчитывала 2,8 млн человек. Это на 12% превышает показатель 2022-го, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на основателя компании Langame Дмитрия Лукина.

В январе этого года в России открылось почти 2,7 тысячи киберклубов — на 17% больше, чем годом ранее. Количество установленных в них игровых компьютеров составляет порядка 73 тысяч устройств (+22% к прошлому году). Объем этого рынка достиг 23 млрд рублей (+15%).

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Галия Гарифуллина