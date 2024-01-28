Владимир Путин положительно оценил развитие отношений России и Белоруссии

Отношения России и Белоруссии развиваются очень активно. Товарооборот между двумя государствами последовательно увеличивается, сказал президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

— В целом ситуация у нас развивается очень энергично, за первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, [составил] $42,5 млрд. Он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором — $4 млрд наши инвесторы проинвестировали в экономику Белоруссии, эта работа идет в двустороннем режиме. И наши предприятия, наш бизнес работает в Белоруссии, и белорусские наши друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее и активнее здесь работают, — заявил глава России.

Он добавил, что отношения развиваются быстрыми темпами и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в науке, и в образовании, и в культурной сфере.

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Галия Гарифуллина