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В 2024 году в Татарстане обновят здания девяти ветеринарных объединений

05:28, 29.01.2024

Как выяснило «Реальное время», в 2024 году на территории Татарстана проведут капитальный ремонт девяти зданий различных ветеринарных объединений. На проведение работ планируется направить 30 млн рублей.

Капремонт будет проведен в зданиях ГБУ «Государственное ветеринарное объединение» в Агрызском, Атнинском, Алькеевском, Бавлинском, Бугульминском, Елабужском, Кайбицком, Ютазинском и Арском районах республики.

Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы в комплексе с инженерно-техническим обеспечением.

Заказчиком работ выступает «Главстрой РТ», а выполнить их необходимо до 1 декабря 2024 года.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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