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В Казани на пересечении улиц Николая Ершова — Искра произошла авария с участием 4 машин

08:47, 28.01.2024

Вчера, на пересечении ул. Н.Ершова-Искра, водитель автомобиля КIA SPORTAGE, мужчина 1987 года рождении, совершил столкновение с автомобилем LADA Granta, который двигался в параллельном направлении слева.

После столкновения автомобиль LADA Granta отбросило на встречную полосу где он столкнулся с автомобилями Renault Logan и LADA XRAY.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Renault Logan. Она получила сотрясение головы.

По факту столкновения возбуждено административное дело.

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АвтоПроисшествия Татарстан
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