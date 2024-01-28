В Казани на пересечении улиц Николая Ершова — Искра произошла авария с участием 4 машин
Вчера, на пересечении ул. Н.Ершова-Искра, водитель автомобиля КIA SPORTAGE, мужчина 1987 года рождении, совершил столкновение с автомобилем LADA Granta, который двигался в параллельном направлении слева.
После столкновения автомобиль LADA Granta отбросило на встречную полосу где он столкнулся с автомобилями Renault Logan и LADA XRAY.
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Renault Logan. Она получила сотрясение головы.
По факту столкновения возбуждено административное дело.
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