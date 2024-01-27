В Нижегородской области по факту гибели при пожаре троих детей возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности.

Сегодня в частном доме, в деревне Нечаево Борского района Нижегородской области произошел пожар, во время которого погибли трое детей 8, 10 и 16 лет. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей при пожаре.



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