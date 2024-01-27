Новости происшествий

21:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижегородской области по факту гибели при пожаре троих детей возбуждено уголовное дело

20:10, 27.01.2024

Следственный комитет России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности.

Сегодня в частном доме, в деревне Нечаево Борского района Нижегородской области произошел пожар, во время которого погибли трое детей 8, 10 и 16 лет. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрического или печного оборудования. Родители детей с ожогами доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления СК России по Нижегородской области Ахметшину А.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели троих детей при пожаре.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также