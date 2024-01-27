Нижнекамского священника могут отправить на принудительное лечение

Бывший священнослужитель Михаил Зубарев, обвиняемый в убийстве своей жены с отсечением ей головы, может отправиться на принудительное лечение. Психиатрическая экспертиза подтвердила наличие у него душевного заболевания, пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

Постановление о применении принудительных мер медицинского характера в ближайшее время направят в суд. Вероятнее всего, свое наказание он будет отбывать в психиатрической лечебнице.

Напомним, 31 октября служителя церкви задержали на квартире в Нижнекамске. Полицию вызвал его 17-летний сын, сообщив о смерти матери. Само преступление было совершено на глазах у восьмилетней дочки.

В ноябре Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу адвоката подсудимого и оставил Зубарева в СИЗО.

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