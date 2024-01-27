«Рубин» возобновит сезон 2 марта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» возобновит сезон Чемпионата России по футболу 2 марта. В этот день подопечные Рашида Рахимова сыграют в гостях против «Краснодара». Матч начнется в 16.30, сообщает пресс-служба «красно-зеленых».

Следующий поединок казанцы проведут уже дома. В матче 20-го тура футболисты «Рубина» примут на своем стадионе «Пари НН». Игра состоится 9 марта в 16.30.

Казанская команда занимает в турнирной таблице седьмое место. «Рубин» набрал 28 очков. Столько же у ЦСКА, который идет следом.

Сейчас «Рубин» готовится ко второму сбору в Турции. Он продлится с 30 января по 9 февраля. За этот промежуток времени казанцы проведут 5 контрольных матчей.



Накануне татарстанский коллектив одержал победу над болгарским клубом «Славия» в контрольном матче. Матч завершился со счетом 3:1.

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