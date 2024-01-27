Инфляция в Татарстане по итогам 2023 года оставалась ниже общероссийской

В Татарстане в декабре годовая инфляция увеличилась по сравнению с ноябрем и cоставила 7,1% — этот показатель ниже, чем в Приволжском федеральном округе и по России в целом, сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



У многих поставщиков и производителей выросли затраты, которые они переносят на цены. Например, рост цен на яйца ускорился в связи с растущими издержками птицефабрик: увеличивается стоимость импортного оборудования, кормов и инкубационных яиц, выросли затраты на оплату труда, обосновали в пресс-службе.

В связи с подорожанием продуктов кафе и рестораны в Татарстане тоже повысили цены на блюда.

Годовой прирост цен на коммунальные услуги снизился в связи с тем, что в декабре 2023 года не проводилась индексация тарифов, в отличие от декабря 2022-го.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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Маргарита Головатенко